Коньков: говорить, что Бобровский один выиграл Кубок Стэнли, — спекуляция

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об идее включить российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в Зал славы по окончании сезона.

«Я это не поддерживаю. Это может быть беспрецедентный случай. Даже если ты заслуженный игрок, процедура включения в Зал славы должна быть как у всех. Сергей сыграл очень хорошо, на своём высочайшем уровне. Но говорить, что он один выиграл кубок, – это спекуляция. Понятно, что в плей-офф очень сложно без вратаря, и Сергей себя проявил. Но работа журналистов – подливать масла в огонь. Бобровский может дальше играть на своём уровне. А включат его в Зал славы НХЛ или нет – это дело времени», – сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды; чемпион мира 2014 года в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды».