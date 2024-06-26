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Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о включении Павла Дацюка в Зал славы

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о включении Павла Дацюка в Зал славы
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал включение легендарного российского экс-форварда Павла Дацюка в Зал славы.

«Нет сомнений, что Дацюк — фантастический игрок и однажды он войдёт в Зал славы ИИХФ. Но я не думаю, что его вхождение туда в следующем году во время чемпионата мира в Швеции и Дании вероятно», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «Красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский Кубок, вручаемый команде за лучшие показатели в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.

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