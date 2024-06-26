Первый тренер Бобровского: хотел бы, чтобы Сергей привёз Кубок Стэнли в Новокузнецк

Первый тренер российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского Алексей Кицын высказался о победе вратаря в Кубке Стэнли.

«Важность таких достижений, как завоевание Кубка Стэнли, невозможно переоценить. Это значимая веха в истории новокузнецкого хоккея, да и российского, думаю, тоже. Я уже говорил в интервью, что Бобровский – это маяк, на который должны ориентироваться начинающие спортсмены. Парень из простого города, как и многие ребята.

Конечно, хотелось, чтобы Сергей привёз Кубок Стэнли в Новокузнецк. Дмитрий Орлов уже становился чемпионом и приезжал сюда с кубком. На встречу с Бобровским, уверен, было бы много желающих прийти, сфотографироваться. Сейчас такой возможности, к сожалению, нет, но это не принижает значимость достижения Сергея», – сказал Кицын в интервью Metaratings.ru.

Напомним, НХЛ не разрешила привозить Кубэк Стэнли в Россию в связи с политической обстановкой в мире. В последний раз главный трофей НХЛ побывал в России в 2021 году, когда на свою родину его привезли российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг».