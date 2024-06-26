Джереми Рёник высказался об игре Павла Дацюка за «Детройт»

Бывший нападающий клубов НХЛ Джереми Рёник высказался об игре экс-форварда Павла Дацюка за «Детройт Ред Уингз». Напомним, оба бывших хоккеиста будут включены в Зал славы.

«Игра против Павла Дацюка, вероятно, была одним из самых неприятных моментов для любого хоккеиста, будь то нападающий, защитник или вратарь. Не у многих людей есть такие мозги, талант и креативность, как у Павла Дацюка. Кажется, что ты можешь его догнать, а в следующее мгновение тебе становится неловко, когда он проходит мимо тебя.

В «Детройте» много таких ребят, но Павел сохранил удивительную, действительно потрясающую традицию клуба, где играют великие хоккеисты. Очень здорово попасть в Зал славы в такой компании», — приводит слова Рёника сайт НХЛ.

Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «Красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский Кубок, вручаемый команде за лучшие показатели в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.