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«Очень рад за Павла». Игорь Ларионов — о включении Дацюка в Зал славы

«Очень рад за Павла». Игорь Ларионов — о включении Дацюка в Зал славы
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о включении бывшего нападающего «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка в Зал славы.

«Очень рад за Павла. Фантастический игрок и человек, который украсил славную страницу отечественного хоккея», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Напомним, Игорь Ларионов был введён в Зал славы в 2008 году.

Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «Красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский Кубок, вручаемый команде за лучшие показатели в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.

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