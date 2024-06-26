«Очень рад за Павла». Игорь Ларионов — о включении Дацюка в Зал славы

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о включении бывшего нападающего «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка в Зал славы.

«Очень рад за Павла. Фантастический игрок и человек, который украсил славную страницу отечественного хоккея», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Напомним, Игорь Ларионов был введён в Зал славы в 2008 году.

Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «Красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский Кубок, вручаемый команде за лучшие показатели в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.