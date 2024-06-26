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«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с 26-летним канадским нападающим

«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с 26-летним канадским нападающим
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«Куньлунь Ред Стар» заключил однолетний контракт с 26-летним канадским нападающим Хадсоном Элинюком. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Уроженец Калгари всю карьеру играл в лигах Канады и США. В Американской хоккейной лиге форвард выступал за «Торонто Марлис», «Тусон Роудраннерс» и «Чикаго Вулвз». Всего в рамках АХЛ Элинюк провёл 210 матчей, в которых забросил 25 шайб и отдал 46 результативных передач, набрав в общей сложности 71 очко с показателем полезности «-6».

Прошлый сезон нападающий провёл в «Чикаго Вулвз», где в 46 встречах записал на свой счёт 20 (7+13) баллов.

Напомним, в сезоне-2023/2024 КХЛ «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.

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