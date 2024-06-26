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Президент США Джо Байден поздравил «Флориду» с победой в Кубке Стэнли

Президент США Джо Байден на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) поздравил «Флориду Пантерз» с победой в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Командная работа и стойкость. Поздравляю «Пантерз» с окончанием прекрасного сезона и первым в истории Кубком Стэнли!» — сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 25 июня, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. В составе «пантер» среди россиян чемпионами стали Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

Ранее «Пантерз» на официальном сайте сообщили, что проведут чемпионский парад в Форт-Лодердейле в воскресенье, 30 июня.