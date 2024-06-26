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Канарейкин — о Макдэвиде: уважаю Бобровского, но «Конн Смайт» отдали гению

Канарейкин — о Макдэвиде: уважаю Бобровского, но «Конн Смайт» отдали гению
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал тот факт, что «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф — достался капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду., а не российскому голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому.

«Заслуженно ли отдали «Конн Смайт» Макдэвиду, а не Бобровскому? Чаще всего «Конн Смайт» отдают победителям, но в этот раз случилась другая история. При всём уважении к Бобровскому «Конн Смайт» отдали гению. Не думаю, что дело именно в политике. Да, она каким-то боком она всегда касается спорта, но Макдэвид — гениальный игрок, тут не поспоришь. Но Бобровский тоже провёл великолепный сезон. Он дожал свою карьеру, встал на вершину и кайфует. Пускай так и стоит на ней до следующего сезона», — заявил Канарейкин в интервью Metaratings.ru.

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды; чемпион мира 2014 года в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды».

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