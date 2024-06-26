«Эдмонтон» оказался в роли «Флориды». Рябыкин — о седьмом матче финала Кубка Стэнли

Бывший хоккеист сборной России, тренер Дмитрий Рябыкин высказался о финальном матче розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Сразу скажу — мне очень понравился финал. Увидели хоккей космического уровня — атакующий, умный, атлетичный. Великолепен и сценарий финальной серии — команды прокатились на качелях, с 3-0 на 3-3, доминировали отрезками.

Седьмой матч стал украшением всего финала. На следующий день специально посмотрел повтор — и был впечатлён игрой прежде всего «Флориды». Будущий чемпион сыграл компактно, целостно, всеми звеньями. Плюс безупречный Бобровский.

На матч номер семь канадский клуб чуть-чуть не хватило. Возможно, дело в тонких нюансах психологии. Предыдущие три матча «Эдмонтон» провёл на выживание в серии. А когда на кон был поставлен Кубок Стэнли, психология стала немного иной. Тут уже «Эдмонтон» оказался в роли «Флориды», которая лишь с четвёртой попытки смогла сделать победный шаг к трофею. Именно этот шаг — самый сложный, в чём в своё время мы убедились и в «Авангарде», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, вчера, 25 июня, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. В составе «пантер» среди россиян чемпионами стали Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.