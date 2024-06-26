Каменский — об игнорировании россиян из «Флориды»: в ИИХФ люди, не разбирающиеся в хоккее

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал тот факт, что в статье Международной федерации хоккея о победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли не было упоминания российских игроков «пантер».

«Это в очередной раз показывает их отношение к спорту и хоккею. Нам самое главное — это признание болельщиков. Надо самим признавать, что наши ребята — сильнейшие, и это показывают во всём мире. Восторженные возгласы с трибун в сторону наших игроков — это самая лучшая награда. Вообще непонятно, к чему в ИИХФ стремятся и чего они хотят. Заслуги остаются, а люди в ИИХФ меняются, поэтому пришли такие люди, которые в хоккее не разбираются», — заявил Каменский в интервью «Советскому спорту».

Напомним, журналист Лукас Эйкройд в статье на сайте ИИХФ отметил игру финских и канадских игроков, но в ней не было сказано ни про отличную игру Сергея Бобровского, которого признали первой звездой встречи, ни о спасении ворот «пантер» и передаче Дмитрия Куликова во время победного гола «Флориды».