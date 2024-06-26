Экс-защитник клубов НХЛ — о «Конн Смайт»: Макдэвид не был заметен, но это Америка

Бывший защитник клубов КХЛ и НХЛ Кирилл Сафронов высказался о том факте, что «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф — достался капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, а не российскому вратарю «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому.

«Естественно, все бы мы хотели, чтобы приз достался Бобровскому. Вратарь – это полкоманды. В самый критический момент Бобровский сыграл на уровне, и благодаря ему «Флорида» выиграла у Макдэвида. Коннор не был заметен, но это Северная Америка. Макдэвид уже становится легендарным хоккеистом, поэтому ему и вручили», — приводит слова Сафронова «Спорт день за днём».

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды; чемпион мира 2014 года в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды».

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.