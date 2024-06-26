Фетисов — об отъезде в НХЛ: не я решал уехать — СССР меня хотел продать, как раба

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о своём отъезде в НХЛ в 1989 году.

— Я же уехал в Америку, когда мне был 31 год. К тому моменту я 14 лет играл за сборную СССР. У меня была зарплата в 250 рублей и однокомнатная квартира. Без дачи. Нам дачи не нужны.

— А Валерий Фадеев говорит, что вы были упакованным крутым парнем, который получил квартиру и купил «Волгу».

— Я же не жалуюсь. Первое время мне действительно предъявляли претензии: «Тебе платят $ 10 тыс., а ты решил уехать». Но это не я решал уехать. Меня решили продать.

Дело в том, что при Госкомспорта СССР была создана структура Совинтерспорт, которая занималась продажей спортсменов за границу. То есть страна меня хотела продать, как раба, и заработать на мне денег, хотя до этого она уже зарабатывала достаточно. Меня именно это возмутило.

Деньги не были для меня самоцелью. Мне здесь хорошо было: и однокомнатная квартира, и уважение людей. Но они же перевернули всё с ног на голову. Разговор был примерно такой:

— Ты едешь играть в Америку и будешь получать тысячу долларов, а всё остальное будешь приносить в посольство.

— Почему тысячу долларов?

— Потому что посол больше получать не может.

— Тогда пусть посол и играет.

Тогда ведь уже были случаи, когда футболисты за эту тысячу долларов потом красили забор соседям, чтобы с голоду не умереть, потому что, принося деньги в посольство, они лишались большей части заработанного. Тем более, куда шли эти деньги — непонятно. Неучтёнки там было много, — сказал Фетисов в интервью Regnum.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз — в качестве тренера). Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея (ИИХФ). Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.