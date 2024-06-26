Александр Могильный высказался о невключении в Зал славы

Обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Александр Могильный прокомментировал своё невключение в Зал славы.

«Сколько лет эта уже длится история. Давно про эту тему забыл. Абсолютно не обращаю внимания. Смысл распыляться на эту тему? Пусть профессионалы занимаются данным вопросом. Много достойных людей не в Зале славы. А я кто на их фоне? Просто бродяга (смеётся)! Конечно, мне было бы приятно. Но это же не от меня зависит. Рад за тех, кого включили. За Джереми Рёника — прежде всего. Много лет с ним вместе играли. Совершенно заслужил включение в Зал славы», — сказал Могильный в интервью «Советскому спорту».

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член «Тройного золотого клуба».

Напомним, вчера стало известно, что в Зал славы хоккея были выбраны нападающий Павел Дацюк, защитник Ши Уэбер, форвард Джереми Рёник. Среди женщин в Зал славы были выбраны Натали Дарвиц и Кристи Уэнделл-Фил. Среди функционеров были отмечены Дэвид Пойл и Колин Кэмпбелл.