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Вячеслав Быков оценил переход Матвея Мичкова в «Филадельфию»

Вячеслав Быков оценил переход Матвея Мичкова в «Филадельфию»
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал переход российского нападающего Матвея Мичкова из СКА в «Филадельфию Флайерз».

«Поторопился ли Мичков с переездом в НХЛ? Только время покажет. На мой взгляд, его талант и поддержка со стороны «Филадельфии», а это в её интересах, помогут ему быстро адаптироваться в новых реалиях. Интерес «Филадельфии» к Матвею и инвестиции должны дать положительный результат и помочь ему раскрыть свой потенциал. Желаю ему удачи и успехов», — заявил Быков в интервью Metaratings.ru.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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