Щитов: Зал славы в Канаде пока аполитичен, туда попадают без всяких лицеприятий

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал включение российского экс-нападающего Павла Дацюка в Зал славы.

«Он это заслужил. Здорово, что его включили в Зал славы, в чём я был уверен, это совершенно логично. Зал славы в Канаде пока аполитичен, и те, кто это заслужил, туда попадают без всяких лицеприятий.

Это признание Дацюка, а в лице Дацюка — воплощение нашей хоккейной школы и мировой, североамериканской с канадской. Это признание всего хоккея, и российского в том числе. Признание самого Павла Дацюка, того, как он благодаря своему таланту, стремлению, силе воли достиг колоссальных результатов», — сказал Щитов в интервью Metaratings.ru.

Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский Кубок, вручаемый команде за лучшие показатели в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.