Каменский: по всем критериям «Конн Смайт» заслужил Бобровский, а не Макдэвид

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал выбор капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида обладателем «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку Кубка Стэнли.

«Очень жаль, что не дали лучшего игрока плей-офф Бобровскому, хотя он заслужил это. Я смотрел матч, и даже американские комментаторы сказали о том, что приз лучшему надо вручать тому игроку, кто выиграл плей-офф. Болельщики всё видели, всё знают и ценят тот вклад, который Бобровский внёс в победу «Флориды» в плей-офф. Ну, это не только моё мнение, ведь многие специалисты и великие игроки сказали о том, что по правилам приз лучшего игрока плей-офф должен получать тот, кто выиграл Кубок Стэнли. Бобровский по всем критериям эту награду заслужил, а не Макдэвид», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды; чемпион мира 2014 года в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды».

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.