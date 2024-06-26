На «Сибирь-Арене» произошло задымление вследствие короткого замыкания

На «Сибирь‑Арене», где выступает хоккейный клуб «Сибирь», произошло задымление, сообщает пресс‑служба стадиона.

«На «Сибирь-Арене» произошло короткое замыкание в распределительной коробке за подвесным потолком третьего этажа. Факт возгорания не зафиксирован. Все противопожарные системы сработали в штатном режиме.

В соответствии с инструкцией проведена эвакуация сотрудников и персонала арены. Пострадавших нет, ущерб не нанесён. На данный момент причина задымления устранена. Арена продолжает функционировать в обычном режиме», — сказано в сообщении.

Новая арена в Новосибирске начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесён из России в Канаду. Стадион был открыт в августе 2023 года.