Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал введение Павла Дацюка в Зал славы НХЛ.

— Шикарное событие. Очень рад за Пашу. Он достоин находиться в Зале славы.

— Есть ли ещё среди российских хоккеистов кандидаты на введение в Зал славы?

— Как мы можем это обсуждать? Паша закончил карьеру, а эти — ещё действующие игроки. Когда добьются таких же успехов, как у Павла, тогда и будем разговаривать. Кандидатов много, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский Кубок, вручаемый команде за лучшие показатели в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.