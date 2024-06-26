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Журналист The Athletic: Рёник никогда не выигрывал КС, а Могильный изменил спорт навсегда

Журналист The Athletic: Рёник никогда не выигрывал КС, а Могильный изменил спорт навсегда
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Журналист The Athletic Скотт Уилер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) прокомментировал включение Джереми Рёника в Зал славы НХЛ и невключение туда Александра Могильного.

«Джереми Рёник никогда не выигрывал Кубок Стэнли, никогда не выигрывал индивидуальных наград НХЛ, никогда не входил в первую или вторую команду Матча звёзд и финишировал на шестой позиции в лиге по результативности в своём лучшем сезоне.

Для сравнения: Александр Могильный выиграл всё, что только можно выиграть в команде (Кубок Стэнли, олимпийское золото, золото чемпионата мира, золото МЧМ), был лучшим снайпером сезона, брал «Леди Бинг Трофи», был первым европейским капитаном НХЛ, дважды попадал в символическую сборную. Звезда, буквально навсегда изменившая спорт», — написал Уиллер.

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