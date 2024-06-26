«Интрига-то одна была». Вайсфельд прокомментировал введение Павла Дацюка в Зал славы НХЛ

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о включении легендарного российского экс-форварда Павла Дацюка в Зал славы НХЛ.

— Что думаете о введении Павла Дацюка в Зал славы?

— Павел — один из лучших игроков мира! Мне кажется, это событие — достаточно рутинное, потому что если не вводить Дацюка туда, то кого туда вообще вводить? Интрига-то одна была — мировая политическая ситуация. А если абстрагироваться от этого и брать только уровень мастерства, то понятно, что Павел должен был быть там, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский Кубок.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.