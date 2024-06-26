«Это всё было связано с возрастом». Сушинский — о слухах про непростой характер Мичкова

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о слухах про непростой характер нападающего Матвея Мичкова, который вчера, 25 июня, перешёл в «Филадельфию Флайерз».

— Станет ли важным фактором для адаптации, что в «Филадельфии» уже есть россияне Замула и Федотов и белорус Колосов?

— Конечно! Русские и белорусы всегда помогают русским. Там без разницы. И канадцы, и американцы помогут. Здесь вопросов нет. Главное — влиться в команду и дать понять, что приехал помогать команде.

— Многие говорили, что у Матвея не самый простой характер. Мичкову надо будет теперь немного поработать над ним, чтобы лучше влиться в команду?

— Я думаю, что это всё было связано с возрастом и он уже понял, что всё-таки не личные достижения движут команду, а команда движет личные достижения. Поэтому будет больше задумываться о командной игре и командных победах, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.