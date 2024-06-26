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Плющев: мне не обидно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию

Плющев: мне не обидно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на запрет для российских хоккеистов привозить Кубок Стэнли на родину.

«Мне не обидно. Что обижаться? «Флорида» выиграла Кубок. Наши ребята внесли определённый вклад. Привезут Кубок Стэнли, не привезут Кубок Стэнли – от этого мало что изменится. С учётом той обстановки, которая существует, ожидать чего-то другого было бы наивно», – приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, НХЛ не разрешила привозить Кубэк Стэнли в Россию в связи с политической обстановкой в мире. В последний раз главный трофей НХЛ побывал в России в 2021 году, когда на свою родину его привезли российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее первый тренер российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского Алексей Кицын высказался о победе вратаря в Кубке Стэнли.

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