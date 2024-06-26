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Могильный: Бобровский будет в Зале славы! Всему своё время

Могильный: Бобровский будет в Зале славы! Всему своё время
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Член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный оценил вероятное включение голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в Зал славы.

«Сергей — ещё действующий игрок. Всему своё время. Но своей игрой он уже многое доказал. Я рад и за него, и за наших ребят, завоевавших Кубок Стэнли. Это крайне тяжело. Сергей шёл к нему много лет. Я понимаю, через что он прошёл. Какие эмоции испытывает сейчас. Это действительно очень круто. Время придёт, он, безусловно, будет в Зале славы!» — цитирует Могильного «Советский спорт».

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды; чемпион мира 2014 года в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды».

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