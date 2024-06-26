Третьяк: включение Дацюка в Зал славы — признание больших заслуг и великой карьеры

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал включение легендарного российского экс-нападающего Павла Дацюка в Зал славы.

«Включение в Зал славы – признание больших заслуг Дацюка перед хоккеем. Павел – один из лучших хоккеистов XXI века, огромный талант, великий центрфорвард. Прозвище Волшебник очень символично, потому что его игра постоянно была полна волшебством. Финты, буллиты, точные и быстрые решения, потрясающее владение шайбой. Никто не мог предугадать, что Павел сделает в следующую секунду, поэтому защитникам и вратарям было особенно трудно играть против него. Сотни тысяч мальчишек захотели пойти в хоккей после того, как увидели, что показывает на льду Дацюк.

Особого уважения Павел заслуживает за свой патриотизм. Он искренне любит Родину, любит российский хоккей. Он никогда не отказывался приезжать в национальную команду, всегда мчался помогать по первому зову. Дацюк 18 лет выступал за сборную на крупнейших турнирах, его вклад в победы всегда был очень велик. Золотая Олимпиада 2018 года, золотой чемпионат мира в 2012-м – на этих и других турнирах Паша был лидером, вёл партнеров за собой. Мне хорошо запомнились и его подвиги в полуфинале ЧМ-2010. Тогда матч с Германией складывался очень тяжело, и это при том, что в год 65-летия Великой Победы сборная России не имела права проигрывать. Именно Дацюк взял ответственность на себя. И на 59-й минуте убежал из своей зоны, посмотрел в дальний угол, а сам хладнокровно бросил в ближний. Эта шайба стала победной.

Искренне, от всей души поздравляю Павла с включением в Зал славы. У него была великая карьера, он завоевал все самые престижные титулы мирового хоккея. Он единственный в мире игрок, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Убеждён, что богатейший опыт и талант Дацюка ещё принесут много пользы отечественному хоккею», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.