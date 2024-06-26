Шуми Бабаев: для победы в Кубке Стэнли «Эдмонтону» не хватило русских игроков

Известный агент Шуми Бабаев оценил победу «Флориды» в Кубке Стэнли и заявил, что «Эдмонтону» для победы могло не хватить русских хоккеистов. В составе «Пантерз» чемпионами стали трое россиян — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

«В седьмом матче удача была на стороне «Флориды», и она больше заслужила победу. Для хоккея очень хорошо, что эта команда в первый раз выиграла Кубок Стэнли. Это новая, южная часть, Майами — значимый для Америки город, и привезти туда кубок – очень важно.

«Эдмонтон» тоже забрался далеко, и, думаю, в следующем году у него будет один из самых больших шансов победить. Может, ему не хватило русских игроков. Для наших ребят всё закончилось хорошо — они снова с Кубком», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, в решающем, седьмом матче финала Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счётом 2:1 и впервые в истории клуба стала обладателем главного трофея НХЛ.