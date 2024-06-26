Вайсфельд назвал главного кандидата на включение в Зал славы НХЛ из российских хоккеистов

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд назвал бывшего нападающего Александра Могильного главным кандидатом на включение в Зал славы НХЛ из российских хоккеистов.

— На ваш взгляд, среди российских хоккеистов есть ли ещё кандидаты на включение в Зал славы?

— Это очевидно, все говорят про Могильного. Это всё на слуху, у тех же канадцев. Это просто очевидно, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член «Тройного золотого клуба».

Напомним, вчера стало известно, что в Зал славы хоккея были выбраны нападающий Павел Дацюк, защитник Ши Уэбер, форвард Джереми Рёник. Среди женщин в Зал славы были выбраны Натали Дарвиц и Кристи Уэнделл-Фил. Среди функционеров были отмечены Дэвид Пойл и Колин Кэмпбелл.