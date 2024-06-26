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Депутат Валуев: согласен с Фетисовым — госканалы не должны показывать Евро-2024

Депутат Валуев: согласен с Фетисовым — госканалы не должны показывать Евро-2024
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал критику Вячеслава Фетисова о показе в России чемпионата мира по хоккею и Евро-2024. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею назвал предательством показ этих соревнований в России, когда российские спортсмены отстранены.

«Согласен с Фетисовым. Мы скоро придём к пониманию этого. Госканалы не должны это показывать — тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Напомним, ранее известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев призвал российских пловцов не быть «ссыкунами», получить нейтральный статус и поехать на Олимпийские игры в Париже.

Напомним, Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня. Турнир продлится до 14 июля. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии.

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