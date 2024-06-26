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«Виннипег» подписал новый контракт с защитником Диланом Демело

«Виннипег» подписал новый контракт с защитником Диланом Демело
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«Виннипег» подписал новый контракт с защитником Диланом Демело. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком обороны рассчитано сроком на четыре года с кэпхитом $ 4,9 млн.

В прошлом сезоне 31-летний защитник установил рекорд по результативным передачам (28) и очкам (31) и занял второе место во всей лиге с показателем полезности «+46». Он также стал лидером «Джетс» по заблокированным броскам (139). Демело в прошлом сезоне проводил за «Джетс» в среднем 21:44 игрового времени, что является вторым показателем в команде и самым высоким средним показателем в карьере.

За девять сезонов в НХЛ Демело забил 17 голов и сделал 127 передач, набрав 144 очка в 554 матчах НХЛ за «Джетс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Оттаву Сенаторз».

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