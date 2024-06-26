Сушинский — о финале Кубка Стэнли — 2024: это просто украшение хоккея

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский остался в восторге от прошедшего финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

— Что думаете о финале Кубка Стэнли?

— Отличнейший финал. Я думаю, что это просто украшение хоккея. Все мы посмотрели много интересных матчей. Сначала 3-0, потом 3-3. В седьмой игре всё было от ножа, очень интересно. Просто уровень сейчас совершенно другой в НХЛ, очень приятно было смотреть. И, конечно, рад за наших парней, что они выиграли. Тарасенко даже второй кубок выиграл, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в решающем, седьмом матче финальной серии «Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счётом 2:1 и впервые в истории клуба стала обладателем главного трофея в НХЛ.