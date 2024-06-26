Легендарный тренер и менеджер Глен Сатер заявил о завершении карьеры

Бывший канадский тренер и менеджер Глен Сатер заявил о завершении карьеры в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба НХЛ.

Сатер после игровой карьеры занялся тренерской работой, на протяжении 18 лет работал с «Эдмонтон Ойлерз». Специалист выиграл с «нефтяниками» четыре Кубка Стэнли. Как тренер сборной Канады Сатер выиграл Кубок Канады в 1984 году и чемпионат мира — в 1994-м, а также занял второе место на Кубке мира 1996 года. В «Рейнджерс» Сатер работал с 2000 года. В последние пять лет занимал пост советника Джеймса Долана, владельца «Рейнджерс».

Сатер, который был введён в Зал хоккейной славы в 1997 году, является одним из двух человек в истории хоккея, выигравших как минимум четыре Кубка Стэнли в качестве главного тренера и генерального менеджера.