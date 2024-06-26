Бывший нападающий НХЛ и КХЛ Павел Дацюк прокомментировал своё включение в Зал хоккейной славы. Дацюк стал 10-м отечественным хоккеистом, включённым в Зал славы хоккея.

«Слышал от многих знакомых, что должны набрать, я ждал этот звонок. Набрали из Зала славы и сказали хорошую новость, которой я обрадовался и теперь потихоньку начинаю переваривать. Это был конференс-колл, там было несколько человек, в их числе Ленни Макдональд.

Не задумывался об этом, к такому не подготовишься. Думал об этом совсем мало: получится — будет здорово, тем более давно этого не случалось. Когда позвонили, были переживания, но понял по настроению и по голосу, что всё хорошо, был рад, когда объявили», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.