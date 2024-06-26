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Дацюк прокомментировал то, что Могильного снова не включили в Зал славы

Дацюк прокомментировал то, что Могильного снова не включили в Зал славы
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Бывший российский хоккеист Павел Дацюк прокомментировал то, что Александра Могильного снова не включили в Зал славы хоккея. Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член «Тройного золотого клуба».

«Жалко, что Александра не включили, он однозначно достоин, великий игрок и хороший человек. Было бы приятно вместе с ним войти. Я переживал за него и переживаю», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Помимо Дацюка, в Зал славы хоккея были выбраны защитник Ши Уэбер и нападающий Джереми Рёник. Среди женщин в Зал славы были выбраны Натали Дарвиц и Кристи Уэнделл-Фил. Среди функционеров были отмечены Дэвид Пойл и Колин Кэмпбелл.

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