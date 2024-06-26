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Павел Дацюк оценил выступление «Автомобилиста» в прошедшем плей-офф КХЛ

Павел Дацюк оценил выступление «Автомобилиста» в прошедшем плей-офф КХЛ
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Бывший нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк оценил выступление екатеринбургского клуба в прошедшем плей-офф КХЛ. «Автомобилист» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу».

«Автомобилист» сделал большой шаг к заветной цели, они оживили наш город. Я давно не видел, чтобы все позитивно заговорили о хоккее. Надеюсь, они примут они этот опыт, а мы будем помогать. Все начинают верить, что у них это получится, что у клуба есть возможности. Надеюсь, теперь получится закрепить это в новом сезоне», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял пятое место в таблице Восточной конференции.

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