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Дацюк — о финале Кубка Стэнли: Макдэвид очень выделяется, он с другой планеты

Дацюк — о финале Кубка Стэнли: Макдэвид очень выделяется, он с другой планеты
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Бывший нападающий НХЛ и КХЛ Павел Дацюк оценил прошедший финал Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» и назвал Коннора Макдэвида хоккеистом с другой планеты.

«Очень интересный хоккей, «Эдмонтон» чуть не сотворил историю. Две разные по стилю команды, здорово, что много русских игроков во «Флориде». Слышал много мнений, что Макдэвид очень выделяется, он с другой планеты, можно сказать. У «Ойлерз» подобралась хорошая команда, они не сделали последнего шага, но видно, что команда продвигается и становится сильнее с каждым годом. Поздравляю всех наших ребят с Кубком Стэнли, это тяжело сделать, и при счёте 3-0 могло случиться что угодно», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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