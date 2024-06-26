«Всё куётся в тренажёрных залах». Дацюк оценил победу Бобровского в Кубке Стэнли

Бывший нападающий Павел Дацюк оценил победу вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли и отметил работоспособность голкипера.

«Его карьера ещё будет продолжаться, поздравляю его с победой, большой вклад он внёс в эту победу. Вратаря намного тяжелее оценивать, они на последнем рубеже, любая их ошибка видна, и после трёх игр с четвёртой по шестую сразу пошло в его сторону много критики. Сергей своей игрой доказал, что он уверенный вратарь, который может собраться на любую игру и вытащить команду, сделать любой результат. Он очень работоспособный — и это касается не только льда, всё куётся в тренажёрных залах, где он проводит много времени», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.