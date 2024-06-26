ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Всё куётся в тренажёрных залах». Дацюк оценил победу Бобровского в Кубке Стэнли

«Всё куётся в тренажёрных залах». Дацюк оценил победу Бобровского в Кубке Стэнли
Комментарии

Бывший нападающий Павел Дацюк оценил победу вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли и отметил работоспособность голкипера.

«Его карьера ещё будет продолжаться, поздравляю его с победой, большой вклад он внёс в эту победу. Вратаря намного тяжелее оценивать, они на последнем рубеже, любая их ошибка видна, и после трёх игр с четвёртой по шестую сразу пошло в его сторону много критики. Сергей своей игрой доказал, что он уверенный вратарь, который может собраться на любую игру и вытащить команду, сделать любой результат. Он очень работоспособный — и это касается не только льда, всё куётся в тренажёрных залах, где он проводит много времени», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Плевать на «Конн Смайт»! Теперь Бобровский — великий вратарь, и с этим не поспорить
Плевать на «Конн Смайт»! Теперь Бобровский — великий вратарь, и с этим не поспорить
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android