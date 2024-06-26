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Павел Дацюк рассказал, что он старается доносить до молодых хоккеистов

Павел Дацюк рассказал, что он старается доносить до молодых хоккеистов
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Бывший нападающий Павел Дацюк рассказал, что он старается доносить до молодых хоккеистов уважительное отношение к работе и окружающим их людям.

«Первое — ты должен любить хоккей. Если ты эту работу выбрал, ты должен её любить, уважительно относиться ко всем партнёрам, хуже они или лучше тебя. Это касается не только партнёров, но и любых сотрудников на арене. Надо думать, что именно сегодня лучший день. Что бы ни случилось, когда ты приходишь на арену, ты должен отдаться своей работе профессионально и сделать всё, чтобы ты стал лучше, чем был вчера. Нужно уважать и работу, и всех, кто вокруг тебя, ну и любить — без этой любви тяжело», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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