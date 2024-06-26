Дацюк: когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, я расскажу про Александра свою историю

Бывший нападающий Павел Дацюк прокомментировал гонку капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и заявил, что в своё время расскажет про россиянина историю, связанную с его игрой за московское «Динамо».

«Это будет великое достижение, мы все переживаем и хотим, чтобы он этого достиг. Чем дальше, тем тяжелее этого добиться, многие верят, что Александр этого добьётся, и мне бы хотелось, чтобы он этого добился. У каждого будут свои истории о нём, и я расскажу свою историю про Александра, когда он только начинал в «Динамо», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

До повторения рекорда Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забить 41 гол.