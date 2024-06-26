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Павел Дацюк назвал причину, почему он официально не объявлял о завершении карьеры

Павел Дацюк назвал причину, почему он официально не объявлял о завершении карьеры
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Бывший нападающий Павел Дацюк назвал причину, почему он официально не объявлял о завершении карьеры. Последний матч форвард провёл в 2021 году.

«Почему не объявлял о завершении карьеры? Стечение обстоятельств. Мне очень сложно далось это решение, хотелось ещё играть, я думал, что смогу играть. Я не смог себя обмануть, не было огня в глазах. Да, возможно, оставались силы, но ушёл огонь, который присутствовал со мной многие годы, это детское восхищение от хоккея. Это уже не так горело, я не стал себя обманывать», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Дацюк — единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Самый возрастной хоккеист, выигравший олимпийское золото (39 лет, 7 месяцев и 5 дней).

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