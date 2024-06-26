Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея США объявили о новом соревновании

Канадская хоккейная лига (CHL) и Федерация хоккея США объявили о новом соревновании CHL-USA Prospects Challenge, сообщает Daily Faceoff.

The Prospects Challenge дебютирует в ноябре 2024 года и будет включать в себя серию из двух игр между лучшими претендентами на драфт НХЛ первого года из CHL (Хоккейная лига Онтарио, Западная хоккейная лига и Молодёжная хоккейная лига Приморья Квебека) против лучших из Программы развития национальной сборной США (USNTP). Эти серии игр запланированы на следующие три сезона. Точная информация о дате, месте и формате будет доступна позднее.

CHL-USA Prospects Challenge не заменит Всеамериканскую игру по хоккею США, в которой участвуют лучшие драфт-проспекты от USNTDP и Хоккейной лиги США (USHL). Вместо этого соревнование предоставит НХЛ и её руководителям ещё одну платформу, где они смогут следить за игроками, имеющими право на предстоящий драфт НХЛ. Кроме того, это должно повысить интенсивность этих международных игр и соперничества между США и Канадой.