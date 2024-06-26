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«Я даже удивился». Вайсфельд — о решении СКА отпустить Мичкова в «Филадельфию»

«Я даже удивился». Вайсфельд — о решении СКА отпустить Мичкова в «Филадельфию»
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Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд оценил переход Матвея Мичкова в «Филадельфию» и его уход из СКА.

— Как оцените переход Матвея Мичкова в «Филадельфию»?
— Я считаю, что СКА очень правильное решение принял. Я даже удивился. Ну молодцы! Такая ситуация сложилась, столько разговоров вокруг человека. По таланту он должен играть на высшем уровне. А ситуация складывается вообще парадоксально: он в СКА не проходит в основной состав! Правильно сделали, что отпустили, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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