Посещаемость «Флориды» в матчах регулярки и плей-офф сезона превысила 1 млн зрителей

Посещаемость «Флориды» в матчах регулярки и плей-офф прошедшего сезона-2023/2024 превысила 1 млн зрителей. Также «Пантерз» стали самой посещаемой командой в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли.

За 13 домашних матчей плей-офф матчи «Флориды» посетило 256 168 болельщиков. В 41 матче прошедшего регулярного чемпионата посещаемость «Пантерз» составила 763 931 зрителя. В общей сложности в прошедшем сезоне домашние матчи «Флориды» посетило 1 020 099 зрителя.

Посещаемость команд в плей-офф НХЛ сезона-2023/2024 Фото: hockey-reference.com

Топ-10 посещаемости в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 Фото: hockey-reference.com

Напомним, в финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в семи матчах и впервые в истории клуба стала обладателем Кубка Стэнли.

В первом раунде «Флорида» обыграла «Тампа-Бэй», затем был обыгран «Бостон». В финале конференции «Пантерз» оказались сильнее «Рейнджерс».