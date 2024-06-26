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Toronto Sun: вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов проведёт следующий сезон в Северной Америке

Toronto Sun: вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов проведёт следующий сезон в Северной Америке
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Агент Дэн Мильштейн подтвердил репортёру Toronto Sun Терри Кошану, что вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов будет играть в Северной Америке в следующем сезоне и, как ожидается, прибудет на тренировочную базу «Мэйпл Лифс» на следующей неделе.

Ахтямов был отдан в аренду в «Нефтяник» из Альметьевска ВХЛ, где голкипер был назван лучшим вратарём сезона-2023/2024 в ВХЛ. Ахтямов одержал 16 побед в 21 матче с 93,2% отражённых бросков. В составе «Нефтяника» голкипер стал обладателем Кубка Петрова и назван самым ценным игроком плей-офф ВХЛ.

22-летний голкипер подписал трёхлетний двусторонний контракт новичка с «Торонто» с зарплатой в $ 851 тыс. в год прошлым летом. Ахтямов был выбран «Мэйпл Лифс» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.

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