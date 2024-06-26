«Лос-Анджелес Кингз» представил новый комплект форм на следующий сезон НХЛ, сообщает пресс-служба калифорнийской команды. Ранее клуб решил изменить логотип, похожий на эмблему «Кингз», которую команда использовала в 90-х годах прошлого века, и оригинальную корону, которая была на форме в дебютном сезоне.

Фото: «Лос-Анджелес Кингз»

Напомним, «короли» завершили прошлый регулярный сезон Национальной хоккейной лиги на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 99 очков. В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 «Кингз» проиграли «Эдмонтон Ойлерз» в пяти матчах.

Отметим, что «Лос-Анджелес Кингз» — двукратный обладатель Кубка Стэнли. Главный трофей Национальной хоккейной лиги клуб выигрывал в сезонах-2011/2012 и 2013/2014.