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Сушинский прокомментировал вручение «Конн Смайта» Макдэвиду, а не Бобровскому

Сушинский прокомментировал вручение «Конн Смайта» Макдэвиду, а не Бобровскому
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал вручение «Конн Смайта» капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, а не российскому голкиперу «Флориды» Сергею Бобровскому.

— Что думаете о том, что «Конн Смайт Трофи» отдали Макдэвиду, а не Бобровскому?
— Понятно, что Макдэвид очень здорово провёл плей-офф, он по максимуму все личные призы забрал. Поэтому это такая сладкая пилюля к поражению в финале. Но, конечно, Бобровский тоже заслуживает звания MVP, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды; чемпион мира 2014 года в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды».

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