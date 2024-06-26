Двукратный обладатель Кубка Стэнли ответил на вопрос, нужно ли Бобровскому приезжать в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов ответил на вопрос, нужно ли 35-летнему голкиперу «Флориды» Сергею Бобровскому приезжать в КХЛ. Контракт россиянина с «Пантерз» истекает в конце сезона-2025/2026.

— Нужно ли Бобровскому приезжать в Континентальную хоккейную лигу?

— У каждого хоккеиста свой путь. Сложно всех под одну гребёнку подводить. У каждого ситуация складывается по-своему. Когда уже подходит ближе к 40 годам, то встаёт вопрос здоровья, травм и востребованности. Если есть интерес к тебе в лучшей лиге мира, то зачем ехать назад? Там ребята и заканчивают, так многие делали. Если не востребован, конечно, есть возможность вернуться в КХЛ и поиграть здесь. Бобровскому подойдёт любая команда, которая будет бороться за Кубок Гагарина, — цитирует Немчинова Legalbet.

Ранее в КХЛ Бобровский выступал за родной новокузнецкий «Металлург» и петербургский СКА. Бобровский впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.