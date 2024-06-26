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«Анахайм» представил обновлённый логотип и комплекты форм с новым ярким цветом

«Анахайм» представил обновлённый логотип и комплекты форм с новым оранжевым цветом.

«Произошла яркая трансформация культовой маски утки с обновлённым поворотом, теперь обрамлённая ярким оранжевым цветом, который является ярким основным цветом, отражающим дом команды в округе Ориндж.

Эволюция идентичности «Дакс» отдаёт дань уважения уникальному цитрусовому наследию Анахайма и непреходящему духу упорного труда, который оно символизирует. Изысканный герб, вдохновлённый оригинальным основным дизайном Mighty Ducks, этот обновлённый основной символ олицетворяет приверженность нашему сообществу и болельщикам, поскольку мы ещё больше укрепляем наше хоккейное наследие, продвигаясь вперёд с гордостью и страстью», — говорится в официальном заявлении клуба.

Фото: «Анахайм»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.