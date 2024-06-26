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Вайсфельд — о Мичкове в «Филадельфии»: Матвею обязательно дадут шансы и будут терпеть

Вайсфельд — о Мичкове в «Филадельфии»: Матвею обязательно дадут шансы и будут терпеть
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Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд заявил, что нападающему Матвею Мичкову будут давать шансы в «Филадельфии». 19-летний форвард покинул СКА и скоро присоединится к клубу НХЛ.

— Как оцените шансы Мичкова закрепиться в основе «Филадельфии»?
— Я думаю, что ему обязательно дадут шансы и будут терпеть. Он относится к такой категории игроков. Есть же хоккеисты, которым говорят: «Ну приезжай — посмотрим». А он всё-таки первый раунд драфта, причём достаточно высоко выбран. Шансы у него будут. Самое главное, чтобы он этими шансами воспользовался, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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