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Плющев оценил шансы «Металлурга» защитить чемпионский титул в следующем сезоне КХЛ

Плющев оценил шансы «Металлурга» защитить чемпионский титул в следующем сезоне КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о шансах магнитогорского «Металлурга» во второй раз подряд завоевать Кубок Гагарина.

«У «Металлурга» есть все шансы защитить свой титул в следующем сезоне. Магнитогорцы сохранили костяк команды, никаких больших потрясений в клубе не было. Поэтому я более чем уверен, что «Магнитка» будет настроена на повторение своего успеха минувшего сезона», — приводит слова Плющева Legalbet.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» в финальной серии плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах и стал обладателем Кубка Гагарина. Главный тренер Андрей Разин впервые в своей карьере выиграл серию плей-офф и в первый же сезон у руля магнитогорского клуба стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

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