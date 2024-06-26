Плющев оценил шансы «Металлурга» защитить чемпионский титул в следующем сезоне КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о шансах магнитогорского «Металлурга» во второй раз подряд завоевать Кубок Гагарина.

«У «Металлурга» есть все шансы защитить свой титул в следующем сезоне. Магнитогорцы сохранили костяк команды, никаких больших потрясений в клубе не было. Поэтому я более чем уверен, что «Магнитка» будет настроена на повторение своего успеха минувшего сезона», — приводит слова Плющева Legalbet.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» в финальной серии плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах и стал обладателем Кубка Гагарина. Главный тренер Андрей Разин впервые в своей карьере выиграл серию плей-офф и в первый же сезон у руля магнитогорского клуба стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.