«Совести нет, только бабло в глазах!» Кожевников раскритиковал показ Евро-2024 в России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал российские телеканалы за показ чемпионат Европы-2024 по футболу и чемпионата мира по хоккею. Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал предательством показ этих соревнований в России, когда российские спортсмены отстранены.

«Естественно, я согласен с Фетисовым, что показывать сейчас чемпионат Европы по футболу или чемпионат мира по хоккею — это предательство. Я не смотрю и не буду. Я ненавижу хоккей, где нет нас! Не люблю смотреть, где нас нет. Мы не играем и будем смотреть на кого-то? На этот весь развал? Вот это точно предательство. У нас же много проводятся чемпионатов. Это и смотрите. Показывайте и продвигайте внутренние российские турниры. Но мы же говорим одно, а делаем другое. Поэтому у нас всякие голые вечеринки происходят и прочие гадости.

Зато каналы наши хвалятся, что у них смотрибельность большая. Они там все на нас наплевали, а мы давайте их показывать. Там играют какие-то подонки — латвийцы с французами, а их показывают! Всё это идёт по «Матч ТВ». Есть уважение к себе или нет? Или только бабло в глазах?! Совести-то нет, она потеряна. Нет вообще её!» — цитирует Кожевникова Legalbet.

Напомним, Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня. Турнир продлится до 14 июля. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии.