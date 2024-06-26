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Нападающий Леон Драйзайтль рассказал о своём будущем в «Эдмонтоне»

Нападающий Леон Драйзайтль рассказал о своём будущем в «Эдмонтоне»
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль рассказал о своём будущем в канадском клубе. Контракт немецкого форварда с «Ойлерз» истекает по окончании сезона-2024/2025. Переговоры о новом контракте могут начаться в это межсезонье.

«Нам понадобится время, чтобы разобраться, что я хочу и что хотят «Ойлерз». Я люблю «Эдмонтон» больше всего на свете и вернусь сюда в следующем сезоне. Я люблю этот город, именно здесь у меня будет лучший шанс на победу в Кубке Стэнли. Мне нравится руководство «Эдмонтона», и я хочу играть с Коннором», — цитирует Драйзайтля журналист Даниэль Нюджент-Боуман в своей соцсети.

В прошедшем плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Немецкий форвард всю карьеру провёл в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.

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